Segundo as contas dos bloquistas, trata-se de um fundo que “poderá permitir financiar Portugal até 30 mil milhões de euros, ou seja, cinco a sete vezes mais do que aquilo que é permitido no quadro do mecanismo europeu de estabilidade”.

“Esta é uma medida diferenciada e importante em relação à que foi proposta pelo Eurogrupo porque estamos a falar de um fundo de financiamento a taxas de juro muito perto de zero, com pagamento de amortizações até 80 anos e com uma dívida que se vai desvalorizando ao longo do tempo pela inflação”, detalhou.

A eurodeputada do BE assegurou ainda que “este fundo pode operar no quadro legal existente, aproveitando a capacidade de emissão monetária do Banco Central Europeu”, insistindo que “não necessita de recorrer a políticas de austeridade”.

“Apresentaremos esta proposta ao Governo porque do lado das respostas europeias ou temos uma resposta dentro das capacidades todas disponíveis ou então estaremos a prepararmos não só para uma crise sem um plano de recuperação económica à altura e para mais medidas de austeridade, que como sabemos não podemos suportar”, advertiu.