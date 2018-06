Alemanha e França estão de acordo em estabelecer um orçamento comum para a zona euro com o objetivo de protegê-la melhor contra as crises, anunciou esta terça-feira a chanceler alemã, Angela Merkel, após uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron em Berlim.

"Comprometemo-nos a favor de um orçamento do euro", afirmou Merkel numa conferência de imprensa conjunta. Macron defende há algum tempo esse instrumento de solidariedade e estabilidade. Este orçamento comum poderá ser estabelecido já em 2021, afirmou o presidente francês. Macron e Merkel reuniram-se esta terça-feira para tentar aproximar as posturas sobre crise migratória e a reforma de uma Europa ameaçada de "decomposição".