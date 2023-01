O fundo de investimento BlackRock, maior gestor de ativos do mundo, vai despedir 500 funcionários, cerca de 2,5% do pessoal, para se adaptar à situação do mercado, segundo vários 'media' citados pela agência Efe.

O BlackRock, que comunicou hoje a situação aos trabalhadores, junta-se a outras grandes empresas financeiras que estão a reduzir o seu pessoal, justificando-se com a complexa conjuntura económica. O fundo tinha contratado um grande número de trabalhadores, aumentando a sua força laboral em mais de 20% nos últimos três anos. A empresa, que vai apresentar resultados na sexta-feira, acumulou entre janeiro e setembro de 2022 um lucro líquido de 4.035 milhões de dólares (cerca de 3.732 milhões de euros), uma descida de 12,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.