O grupo francês BNP Paribas anunciou hoje um lucro recorde de 4,435 mil milhões de euros até março, mais do dobro do contabilizado no ano anterior, impulsionado pela venda do banco norte-americano Bank of the West.

A venda do Bank of the West ao BMO Financial Group, concluída no final de fevereiro passado, proporcionou ao BNP Paribas uma mais-valia de 2,95 mil milhões de euros, refere o grupo financeiro em comunicado. Excluindo esta transação e outras rubricas excecionais, o grupo obteve um resultado líquido de 2,845 mil milhões de euros, mais 54% que os 1,84 mil milhões de euros contabilizados no primeiro trimestre do ano passado. A principal divisão do grupo, a banca comercial e pessoal, registou um aumento de 5,9% nas receitas e um resultado operacional líquido (Ebit) de 2,081 mil milhões de euros, mais 8,6% que no primeiro trimestre de 2022. O rácio de solvabilidade CET1, percentagem dos ativos ponderados pelo risco, aumentou para 13,6 %, face aos 12,3 % do final de dezembro. O presidente executivo do grupo, Jean Laurent Bonnafé, afirmou que estes resultados demonstram a "solidez" do banco, não tendo feito menção aos problemas que alguns bancos nos Estados Unidos e na Europa registaram durante o primeiro trimestre deste ano.