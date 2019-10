Um porta-voz da Boeing disse à AFP que quase 1.000 aviões já foram submetidos a uma inspeção e que em menos de 5% destes - o equivalente a 50 aeronaves - foram detetadas falhas.

Os aviões não podem voar até que aconteçam os reparos correspondentes.

A companhia aérea australiana Qantas anunciou que um dos seus aviões Boeing 737 NG permaneceria em terra por uma fissura estrutural e que 32 aeronaves devem passar por uma inspeção.

A Coreia do Sul informou que nove aviões ficaram fora de circulação, cinco deles pertencentes a Korean Air.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos anunciou no início do mês que ordenou uma inspeção de vários Boeing 737 NG, o antecessor do 737 MAX, depois de detetadas "fissuras estruturais" numa aeronave na China.

No início de outubro, a Boeing indicou que descobriu fissuras no "pickle fork", um sistema de acoplamento que permite manter unidas as asas à fuselagem.