Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI a cair 1,41% para 6.124,70 pontos, em linha com as restantes principais bolsas europeias, destacando-se o BCP a perder 3,86%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 desceram, quatro subiram e a Jerónimo Martins ficou inalterada em 22,90 euros.

No resto da Europa, Madrid retrocedeu 1,72%, Paris 1,45%, Londres 1,24% e Frankfurt 1,23%.