Quanto às principais empresas cotadas em Lisboa, desde o final de fevereiro, o BCP perdeu já 37,5% do seu valor, tendo fechado hoje nos 10 cêntimos por ação, a Galp 33,4% para 8,24 euros e a EDP 24,6% para 3,18%.

A retalhista Jerónimo Martins (dona dos supermercados Pingo Doce) foi a que perdeu menos, 5,97% para 14,95 euros.

Na Europa, as principais bolsas também têm registado severas quedas desde a última semana de fevereiro, com o grande receio do choque da covid-19 na atividade económica (com grande parte já paralisada), apesar de algum alívio trazido pelas medidas tomadas pelos Governos e pelos bancos centrais para fazer face à crise.

Segundo contas da Lusa, desde 21 de fevereiro até hoje, Londres perdeu 41%, Milão 37%, Madrid 35%, Frankfurt 34% e Paris 33%.

Também em Wall Street, desde a mesma data até esta quinta-feira, o índice industrial Dow Jones já caiu 31%, o tecnológico Nasdaq 25% e 28% o alargado S&P 500.