As bolsas em Nova Iorque estão hoje a negociar em alta, animadas com um possível consenso entre os Estados Unidos e a China suportado na trégua de 90 dias em que se comprometem em não aumentar as tarifas aduaneiras.

Pelas 14: 49 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 1,44% para 25.904,50 pontos, enquanto o Standard & Poor’s valorizava-se 1,40% para 2.798,79 pontos. O tecnológico Nasdaq, por sua vez, ganhava 1,43% para 7.435,23 pontos. Os investidores estão hoje “a reagir positivamente” a um possível consenso entre os Estados Unidos e a China, suportado nas tréguas de 90 dias em que os dois gigantes mundiais se comprometeram em não aumentar taxas aduaneiras, justificaram os analistas. Os mercados estavam atentos à reunião do G20 que se realizou este fim de semana e ao encontro entre os líderes norte-americano e chinês. Lembrando ainda que a somar à notícia da trégua, pois o diferendo comercial estava a afetar o crescimento económico mundial, o presidente norte-americano, Donal Trump ‘twittou’ que a China iria cancelar os impostos de 40% à importação de automóveis dos Estados Unidos. De acordo com os analistas, os investidores procuram agora saber se se trata de uma decisão que leve a uma “subida momentânea” das bolsas ou que seja percecionada pelos mercados como sendo sustentável.