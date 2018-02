O Banco BPI e o Fundo de Pensões do Banco BPI alienaram hoje as suas participações na Viacer -- Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS), Lda, que detém 56% da Super Bock Group, à Violas SGPS.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o BPI adiantou que o grupo português encabeçado pela Violas SGPS reforça a sua posição na Viacer, que passa de 46,5% para 71,5%.

Desta forma, o grupo Violas passa a deter indiretamente a maioria do capital social da maior empresa de cervejas portuguesa, detalhou-se no texto.

O valor global da operação foi de 233 milhões de euros.

Este montante divide-se entre os 130.480.000 euros, relativos aos 14% do Banco BPI na Viacer, e os 102.520.000 euros, correspondentes aos 11% do Fundo de Pensões do Banco BPI.

No comunicado especificou-se ainda que o negócio está sujeito à obtenção de uma decisão de não oposição por parte da autoridade da concorrência competente.