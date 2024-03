Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro, o gigante sul-americano registou um crescimento de 16,3% nas exportações em fevereiro, enquanto as importações aumentaram 2,4% na variação homóloga.

No acumulado do ano, a balança comercial brasileira registou um superavit de 10,96 mil milhões de euros, um crescimento de 145% em relação aos dois primeiros meses de 2023, e um novo recorde para o período.

A indústria extrativa, tal como em janeiro, foi o setor líder do mês, com um aumento de 63,9% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2023.

Seguiu-se a agricultura, com um aumento de 11,5% e a indústria transformadora com um aumento de 5%.

Quanto às importações, as compras do setor agrícola aumentaram 5,8%, assim como as da indústria de transformação (3,9%), enquanto as da indústria extrativa caíram 10,1%.

Entre os principais destinos das exportações brasileiras, a China se confirmou em primeiro lugar, com um crescimento nas vendas de 38,8% em relação a fevereiro do ano passado, seguida pelos Estados Unidos, que se mantiveram em segundo lugar, com um aumento de 9,3% no mesmo período.

Em termos de importações, a China continua a ser o principal fornecedor do Brasil, aumentando as suas compras ao gigante asiático em 20,9% em relação a fevereiro de 2023.