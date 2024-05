As exportações subiram 5,7%, para 101,30 mil milhões euros até abril, enquanto as importações aumentaram 2,2%, para 75,49 mil milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Só em abril, o superavit foi de 8,41 mil milhões de euros, mais 13,7% do que no mesmo mês do ano passado e o maior saldo para o período desde 2021.

Entre os principais setores da economia brasileira, as exportações de produtos agrícolas caíram 7,9% em abril, enquanto as importações aumentaram 58,1%.

A indústria extrativa (petróleo e mineração) teve o maior aumento nas exportações (+48,6%).

Por produto, as exportações de abril foram impulsionadas pelas vendas de petróleo, que cresceram 92,4% para 4.605 milhões de dólares.

Seguiram-se as exportações de minério de ferro, que aumentaram 9,16% para 2.414 milhões de dólares, e as exportações de algodão em bruto, que cresceram 316,7% para 473,7 milhões de dólares.

Em termos de destinos, as vendas de produtos brasileiros para a União Europeia lideraram as exportações do mês, com um aumento de 39,3%.