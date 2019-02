"Em 2018, a rede Invest in Holland [Investir na Holanda] trouxe 42 empresas para a Holanda por causa do Brexit", anunciou a NFIA, agência holandesa de investimentos estrangeiros sob a tutela do Ministério dos Assuntos Económicos.

Juntas, estas empresas representam 1.923 postos de trabalho e pelo menos 291 milhões de euros em investimentos para a Holanda, indicou a NFIA nos resultados anuais.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também deixará Londres para se instalar em Amsterdão, levando consigo, pelo menos, 900 funcionários.

Citado num comunicado, o ministro holandês dos Assuntos Económicos, Eric Wiebes, mostrou-se satisfeito com a mudança e destacou "a importância do bom clima comercial" na Holanda, por comparação à "incerteza internacional crescente com o Brexit".

"O Brexit iminente e as tensões no comércio internacional oferecem oportunidades às empresas holandesas", declarou a ministra do Comércio Exterior e da Cooperação para o Desenvolvimento, Sigrid Kaag.

Entre as companhias que anunciaram, no ano passado, sua transferência para a Holanda, estão financeiras internacionais como MarketAxess e Azimo, assim como a seguradora marítima UK P&I.

O banco de investimento japonês Norinchukin e o grupo de comunicação social britânico TVT Media também anunciaram a ampliação dos seus escritórios na Holanda, em parte por causa do Brexit, relatou a NFIA.