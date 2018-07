“Nós continuamos otimistas de que haverá um acordo entre as partes e que o tráfego não será impactado. Teremos de continuar a ter a mesma oferta para continuar a operar entre Portugal e o Reino Unido”, afirmou o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes.

Para o responsável, que falava aos jornalistas à margem da feira de aviação Farnborough Airshow, no Reino Unido, “qualquer outro cenário […] teria um impacto extremamente negativo”, nomeadamente para a easyJet, que é britânica e depende “tanto do tráfego gerado noutros países”.

“Acho que todas as partes têm consciência disso e irão continuar a trabalhar para chegar a um acordo e para tudo continuar dentro da normalidade”, argumentou.

José Lopes notou que a easyJet “se antecipou um pouco a algumas consequências do ‘Brexit’”, nomeadamente conseguindo certificados de operador que garantam a existência dos voos nos diferentes espaços económicos.

“A única grande questão que existe ainda no ar neste momento relativamente ao ‘Brexit’ é o que acontecerá em termos de acordo bilateral entre o Reino Unido e a União Europeia. Nós continuamos a acreditar e a trabalhar em conjunto quer com o Governo britânico, quer com a Comissão [Europeia] e em todos os países em que estamos baseados com os governos locais, nomeadamente Portugal, para que exista um acordo e esse acordo seja a liberalização do mercado, como existe atualmente, e que não se afete o dia a dia, quer do negócio, quer das pessoas”, comentou o diretor da easyJet em Portugal.