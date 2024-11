Nas previsões de outono, hoje publicadas em Bruxelas, o executivo comunitário estima que o PIB da área da moeda única avance 0,8% em 2024, tal como já havia previsto nas projeções de primavera (divulgadas em maio passado) e de inverno (anunciadas em fevereiro).

No que toca a 2025, a estimativa de agora é que o PIB do euro cresça 1,3%, piorando assim num ponto percentual face às projeções de primavera (quando havia previsto 1,4%) e às de inverno (quando havia apontado 1,5%).

Em 2026, o crescimento económico do euro será de 1,6%.

Relativamente ao conjunto dos 27 Estados-membros União Europeia (UE), o PIB comunitário deve acelerar 0,9% este ano, menos do que previsto nas projeções de primavera (1%), mas o mesmo que havia sido calculado no inverno (0,9%).

Em 2025, a economia da UE deve avançar 1,5%, menos do que na primavera (1,6%) e no inverno (1,7%), percentagem que deve subir para 1,8% em 2026.

“Após uma estagnação prolongada e generalizada, a economia da UE retomou o crescimento no primeiro trimestre do corrente ano e, tal como projetado na primavera, a expansão prosseguiu a um ritmo moderado, mas constante, ao longo do segundo e terceiro trimestres, num contexto de nova diminuição das pressões inflacionistas”, refere Bruxelas.

Por isso, de acordo com a instituição, “parecem estar reunidas as condições para uma ligeira aceleração da procura interna, apesar do aumento da incerteza”, quando se aproxima o milésimo dia da guerra na Ucrânia, em que as tensões no Médio Oriente persistem e em que a Presidência dos Estados Unidos muda.

A Comissão Europeia adianta que as percentagens mais elevadas para 2026, após crescimentos abaixo de 1% este ano e contidos no próximo, se devem à “continuação da expansão da procura”.

O executivo comunitário publica todos os anos duas previsões macroeconómicas completas, no outono e na primavera, e uma atualização do crescimento e da inflação no inverno.