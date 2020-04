Essas declarações, proferidas na noite de terça-feira através da rede social Facebook, surgem depois de diferentes entidades locais terem divulgado que, pelo prazo de prolongamento do cerco profilático, que atualmente abrange o período de 02 a 17 de abril e ainda poderá ser prolongado, o Estado se preparava para pagar apenas 55% dos salários desses contribuintes, como se o impedimento para o exercício laboral se devesse a doença e não à imposição legal de recolhimento domiciliário.

Depois de verificar o assunto, Salvador Malheiro informa: “Sobre o tratamento dado aos trabalhadores de Ovar impedidos de trabalhar e também aos que, sendo de fora do concelho, não puderam laborar, fica aqui o esclarecimento de que todos receberão por inteiro por parte da Segurança Social, no âmbito das regras do isolamento profilático, durante a vigência completa do nosso estado de calamidade pública”.

O autarca do PSD diz ter tido “oportunidade de explicar à ministra [do Trabalho e da Segurança Social] que não existem dois estados de calamidade em Ovar, mas sim um único, que foi prolongado”.

Atendendo a recentes declarações de Salvador Malheiro defendendo a manutenção de “medidas musculadas” no concelho, o vereador local do PS apela, contudo, ao final do cerco sanitário que vem impedindo entradas e saídas no território, e obrigando mais de 1.200 unidades industriais e outros negócios a manterem-se fechados desde o dia 18 de março, data de início da referida quarentena geográfica.

“Se concordamos que, no início e por força da transmissão comunitária do vírus no concelho, a medida de imposição de uma cerca sanitária se justificava, a partir do momento em que o estado de emergência foi decretado para todo o país, essa justificação não tem mais sentido”, defende Artur Duarte.

Notando que ainda na terça-feira mais 300 empresas locais foram autorizadas a retomar a sua atividade, embora sob condicionamentos, o vereador socialista defende: “Em vez de continuar a pugnar pelo prolongamento da cerca, que, para alguns é um queijo suíço, o executivo municipal deve manifestar às entidades competentes, de uma forma clara, a necessidade de acabarmos com esta discriminação negativa ao povo vareiro”.

Fernando Camelo de Almeida, deputado do CDS-PP na Assembleia Municipal, também defende o fim do cerco.