Durante uma conferência de imprensa na qual Catarina Martins apresentou 20 medidas do BE para garantir a segurança e proteção no desconfinamento, a líder do BE foi questionada sobre o aviso feito pelo PS de que os projetos do PSD, PAN e PEV para alargar os apoios do ‘lay-off’ a sócios-gerentes de micro e pequenas empresas aprovados na generalidade violam “a norma travão” e a eventualidade do Governo avançar com um pedido de inconstitucionalidade destes diplomas.

“Eu julgo que é um erro. Nós estamos a viver um momento de emergência grande. Tem sido naturalmente aprovada legislação diferente da que estava prevista no orçamento”, respondeu a líder do BE.

Na perspetiva de Catarina Martins, seria “mais interessante o Governo concentrar-se na necessidade de trazer um orçamento suplementar ao parlamento do que num debate absurdo” sobre se vai haver ou não “capacidade de responder à crise”, uma vez que esta terá que existir.

Questionada sobre a possibilidade de estes projetos violarem a norma-travão e alterarem a despesa do Estado, a coordenadora do BE apontou que “pode não aumentar” a despesa, mas sim “significar que o dinheiro em vez de ir para um tipo de despesa vai para outro tipo de despesa”.