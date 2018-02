“Hoje vamos tratar de substituir Vitor Constâncio na vice-presidência do Banco Central Europeu. Tínhamos dois candidatos, fiquei a saber há uns minutos que o candidato irlandês já não estará como candidato, o que nos deixa Luis de Guindos como o candidato a vice-presidente do BCE”, declarou Mário Centeno.

O presidente do Eurogrupo, que não respondeu a questões dos jornalistas, limitou-se a acrescentar que “o BCE tem uma importância muito grande para a Europa, é responsável pela estabilidade financeira, ou seja, influencia a vida de todos os cidadãos europeus, e portanto é um momento muito importante para a Europa”.

Pouco antes, o ministro das Finanças irlandês anunciara, à chegada à reunião do Eurogrupo, o abandono da candidatura do governador do banco central irlandês, Philip Lane, à vice-presidência do BCE.

“Há algumas semanas nomeei Philip Lane para o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. Hoje, confirmo que não vamos apresentar esta candidatura na votação desta tarde”, declarou o ministro irlandês, à chegada à reunião de ministros das Finanças da zona euro, o Eurogrupo.