“Os detalhes que são mencionados no parecer do BCE são isso mesmo, detalhes, não são fatores centrais na reforma que fazemos”, disse Mário Centeno à saída da conferência “Portugal: Daqui para onde?”, que decorre hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O governante salientou que na proposta do Governo “é expressamente salvaguardada a ação do Banco de Portugal, o âmbito da política monetária e dos bancos centrais europeus”.

“Nas medidas que são centrais nessa reforma, seja no tratamento da reforma bancária seja na política macroprudencial, o BCE reconhece o total alinhamento desta proposta com aquilo que é o quadro europeu de políticas macroprudenciais e de resolução”, garantiu Mário Centeno em resposta aos jornalistas.

Sobre o papel da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) em questões de inspeções e auditoria, Centeno disse que no parecer assinado pelo presidente do BCE, Mário Draghi, a IGF “é reconhecida como uma entidade com autonomia para executar, em nome do Estado, em todas as entidades do domínio público, inspeções e sindicâncias”.