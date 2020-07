“Trata-se de uma projeto importante e estratégico para o concelho, pela inerente dinamização da sua economia e naturais repercussões na sua vertente de atividade de alojamento, restauração e empresarial. Dos 150 postos de trabalho a criar, mais de metade serão destinados aos residentes no concelho”, disse hoje à Lusa o diretor de operações e obra Fernando Ribeiro.

Segundo aquele responsável, para o imediato está prevista a criação de 150 postos de trabalho no “pico da obra”, que deverá acontecer em agosto e setembro de 2020″, antecipando a empresa “que serão criados dois postos de trabalho em permanência, que se juntam a outros que fazem parte de empresas contratadas”.

“Temos trabalhado com muita proximidade com a câmara municipal, que tem estado presente em matéria de dinamização da economia local e, por esse motivo, temos privilegiado a contração de recursos locais”, vincou Fernando Ribeiro.

Este projeto foi anunciado no passado mês de janeiro, as obras arrancaram em maio e, de acordo com os promotores, “está em linha” com as datas anunciadas para a sua conclusão, ou seja, “até ao final de 2020″.