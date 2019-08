No total, as trocas comerciais da China com o exterior registaram um crescimento homólogo de 5,7%, em julho, fixando-se em 2,74 biliões de yuans (346.709 milhões de euros).

As exportações subiram 10,3%, enquanto as importações aumentaram 0,4%.

O excedente comercial fixou-se assim nos 310.260 milhões de yuans (39.282 milhões de euros), um aumento de 75,3%, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre janeiro e julho, o comércio externo da China atingiu os 17,4 biliões de yuan (2,2 biliões de euros), com melhor desempenho das exportações – avançou 6,7% – do que as importações, que subiram 1,3%.

O excedente comercial do país asiático, no conjunto dos primeiros sete meses de 2019, é de 1,5 bilião de yuan (195.395 milhões de euros), mais 44,5% do que no mesmo período de 2018.