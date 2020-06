“A Auchan é militante proativa do local, tudo o que é produção nacional e, especificamente o local, tem sido sempre a aposta da nossa marca. No ano passado fechámos com mais de 6.000 toneladas compradas à produção local e este ano já vamos com um crescimento de 25%”, adiantou Filipa Rebelo Pinto.

Já entre janeiro e abril deste ano, “foram compradas 2.400 toneladas”, mais 25,9% do que um ano antes, acrescentou a diretora de produto da cadeia de retalho Auchan em Portugal.

“Desde há 25 anos que estamos presentes em Portugal e esta tem sido uma batalha e uma conquista que todos os anos tem revelado os seus frutos”, não só em termos de sustentabilidade como reforço da relação “com os nossos parceiros”, apontou.

A Auchan tem um conceito de “produtor local no sentido mais restrito”, que é “50 quilómetros de produção dentro daquilo que é a zona de influência da loja”, explicou a responsável.

“Num sentido mais lato, consideramos também os produtores nacionais com sendo locais”, acrescentou Filipa Rebelo Pinto.

“Mais de 90% das nossas compras são feitas a nível nacional, o que é muito representativo daquilo que é a nossa faturação”, referiu.