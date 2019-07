“Toda essa parte logística requer algum cuidado e regras muito, muito rígidas”, explicou.

O administrador não avança com uma data para a conclusão da obra, apontando como limite legal 2022, tendo assumido, no entanto, a intenção de que a empreitada termine antes da data limite.

“Vamos fazer as coisas como deve ser, vamos fazer as coisas com cabeça, cumprindo tudo aquilo que temos no projeto”, afirmou.

Em maio de 2018, a conserveira Cofaco, dona do atum Bom Petisco, encerrou a fábrica da ilha do Pico, despedindo 162 trabalhadores, com o compromisso de abrir uma nova unidade fabril até janeiro de 2020, com capacidade inicial para 100 trabalhadores e a possibilidade de aumentar o efetivo até 250.

Em fevereiro, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia disse que a aprovação do projeto da nova fábrica estava dependente de um aumento do capital social da empresa PDM, Transformação e Comércio de Pescado, no valor de um milhão de euros, “por forma a cumprir a regulamentação dos apoios do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas”.

A reunião aconteceu hoje, na Madalena, no primeiro de três dias de visita do executivo regional à ilha do Pico.