De acordo com um boletim do serviço de estatísticas europeu, no terceiro trimestre de 2021, o consumo real das famílias ‘per capita’ aumentou 4,1% na zona euro, após um crescimento de 3,6% no período anterior e de 12,3% no homólogo.

Na UE, o consumo real das famílias por habitante subiu 4,1% no terceiro trimestre de 2021, o que se compara com um avanço de 3,4% no anterior e de 11,4% no mesmo período de 2020.

O rendimento familiar real ‘per capita’ aumentou ligeiramente na zona euro em 0,1% no terceiro trimestre de 2021, após uma subida de 1,1% no anterior e de 2,9% no homólogo.

A UE registou uma subida ‘per capita’ de 0,9% no rendimento familiar real, após um aumento de 0,5% entre abril e junho de 2021 e de 3,2% no trimestre homólogo.