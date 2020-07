No âmbito da PAC, “os agricultores já receberam, à data de hoje, 355 milhões de euros […] entre o PDR [Programa de Desenvolvimento Rural], Prorural [Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores] e Proderam [Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira]”, afirmou a ministra da Agricultura, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Em resposta aos deputados, Maria do Céu Albuquerque vincou que, neste momento, “é muito importante” dar cenários de estabilidade e previsibilidade aos agricultores.

Neste sentido, avançou que o setor vai receber, no próximo semestre, 782 milhões de euros em antecipações, investimento no âmbito do PDR, linhas de crédito e pedido único 2020.