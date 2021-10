“Após a abertura de candidaturas a 21 de outubro, no dia 22 de outubro pelas 19:00, o Turismo de Portugal veio anunciar o encerramento das candidaturas ao programa Adaptar Turismo, devido ao esgotamento da dotação orçamental prevista”, começou por explicar a associação, no seu boletim diário.

Face à elevada procura, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, anunciou, na sexta-feira, o reforço da dotação do programa em cinco milhões de euros.

“Porém, passadas poucas horas desse anúncio, a dotação volta de novo a ser atingida, pondo fim à receção de novas candidaturas, o que revela a manifesta insuficiência dos fundos alocados a este programa”, apontou a AHRESP.

A associação sublinhou ainda que, “devido a várias dificuldades no acesso à plataforma nos meros dois dias em que o programa esteve aberto, múltiplos empresários não conseguiram submeter a sua candidatura”.

Assim, a AHRESP considerou ser “absolutamente essencial” o reforço da dotação do programa, “de forma significativa”.

O programa Adaptar Turismo tem como objetivo “apoiar as micro, pequenas e médias empresas do turismo no esforço de adaptação e de investimento nos seus estabelecimentos, permitindo ajustar os métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ao contexto pós-covid-19”, lê-se no ‘site’ do Turismo de Portugal.

A entidade turística deu conta, em comunicado à Lusa, de uma “adesão excecional” ao programa Adaptar Turismo, com 1.061 empresas a candidatar-se a apoios, “representando um valor total de investimento de 19,6 milhões de euros”.