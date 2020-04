Os responsáveis pela AFV adiantam que a decisão de recorrer ao ‘lay-off’ "foi tomada após reunião com os funcionários" e justifica-a pelo "impacto financeiro resultante da paragem de todas as atividades desportivas" e pela "incerteza da data de normalização do funcionamento de todos os setores da sociedade", pode ler-se na nota informativa.

A direção da AFV deixa um elogio aos funcionários por terem sido "compreensivos perante os argumentos invocados", e, acrescenta, "o sistema de ‘lay-off’ tem um período de 30 dias", mas poderá ser renovado "nos termos da lei".

Esta decisão surge um dia depois da decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em cancelar todas as provas seniores não-profissionais de futebol e futsal, o que levou a AFV a tomar igual posição no distrito.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).

Dos infetados, 1.179 estão internados, 226 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 233 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.