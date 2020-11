A Assembleia Municipal extraordinária que hoje decorre vai apreciar e votar as propostas das instituições de crédito para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo no valor de cinco milhões de euros para ajudar no combate aos efeitos da pandemia da covid-19.

"Já desde a semana passada, os comerciantes dos nossos mercados estão a contactar os serviços municipais no sentido de solicitar a redução das suas rendas em virtude da situação atual. Precisamos agora que a Assembleia Municipal aprove esta tarde o empréstimo e viabilize estes apoios aos comerciantes dos mercados municipais perante as dificuldades provocadas pela atual crise sanitária", declarou o presidente da autarquia, Miguel Gouveia.

O autarca falava aos jornalistas no final da primeira parte da reunião da Assembleia Municipal, que começou de manhã e se prolonga durante todo o dia.

O presidente sublinhou que "as autarquias locais, particularmente nos momentos de crise socioeconómica, dada a sua proximidade aos cidadãos e o conhecimento estreito das suas necessidades, têm uma responsabilidade acrescida e são chamadas a encontrar soluções que permitam apoiar cidadãos, instituições e empresas a enfrentar as vicissitudes”.

“É por isso que pedimos um empréstimo de cinco milhões, que terá agora de ser apoiado pelos partidos da oposição", acrescentou.

A Câmara do Funchal também lançou hoje a campanha "Comércio do Funchal, Viva!", para apelar ao consumo na economia local ao longo dos próximos meses.

"Neste momento, o papel dos madeirenses é mais importante do que nunca no apoio ao comércio e à restauração da cidade, e aos sítios e negócios de que mais gostamos. Por mais que a nossa vida tenha mudado nos últimos meses, o Funchal não mudou: continuamos a ser uma cidade de memórias únicas, onde todos os madeirenses se sentem em casa. Por isso, fica apelo: este Natal, se puder, compre no comércio do Funchal", concluiu Miguel Gouveia.

Hoje, a Assembleia Municipal vai também apreciar e votar a proposta de dissolução da empresa municipal Frente MarFunchal que apresenta um passivo de dois milhões de euros.

Esta manhã, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta do CDS de implementação de medidas de apoio aos espaços comerciais concessionados pelo município do Funchal.

Entretanto, o partido já fez saber que apoiará o empréstimo pretendido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).