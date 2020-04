O anúncio foi feito hoje pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) através da publicação do regulamento que define os critérios de candidatura, na sua página oficial.

Os resultados das candidaturas são divulgados até ao dia 05 de junho, sendo excluídas as “propostas formalmente incompletas e aquelas que se referem a obras ou entidades não elegíveis”, indica o regulamento.

São consideradas elegíveis as editoras cuja faturação em venda de livros em 2019 tenha sido inferior a 200 mil euros e as livrarias cuja faturação em venda de livros, no mesmo ano, tenha sido inferior a 300 mil euros.

As editoras ou livrarias que façam parte de grupos editoriais ou livreiros só podem apresentar um pedido, sendo nestes casos considerada a faturação do grupo.

Para solicitarem o apoio, as editoras e livrarias devem remeter à DGLAB, através do email culturacovid19.apoiolivro@dglab.gov.pt, a respetiva identificação, uma declaração em como cumprem os requisitos, a lista das obras propostas, e o comprovativo da situação tributária regularizada.