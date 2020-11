As empresas que beneficiaram do incentivo extraordinário à normalização da atividade vão poder aceder ao apoio à retoma sem terem de devolver os apoios já recebidos, segundo um diploma aprovado hoje no Conselho de Ministros.

Segundo o documento, o diploma "cria um regime excecional para acesso ao apoio à retoma progressiva para aos empregadores que tenham requerido o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial sem terem de devolver os montantes já recebidos".

Poderá saber mais sobre as medidas aqui e pode consultar o documento oficial aqui.

Esta quinta-feira, ao final da tarde, o Governo apresentou as medidas e falou aos jornalistas sobre a implementação das mesmas, que assentam em dois alicerces (em vigor até final de 2020):

Programa Apoiar.pt (750 milhões a fundo perdido)

Novas linhas de crédito (800 milhões de crédito com garantia pública — dos quais 160 milhões a fundo perdido)

Apoiar.pt — o que é?

Trata-se de um subsídio a fundo perdido a micro e pequenas empresas com queres de faturação que atuem nos setores mais afeitados pela pandemia com 750 milhões de euros.

Comércio e serviços setores ao consumidor com encerramento decretado durante o primeiro confinamento;

Atividades de cultura

Alojamento

Restauração

Quais são as obrigações?

Manutenção de emprego

Não distribuição de lucros ou outros fundos a sócios

No âmbito do programa Apoiar.pt está previsto um montante global de 750 milhões de euros em subsídios fundo perdido destinado a micro e pequenas empresas dos setores mais afetados pela crise, como é o caso do comércio, cultura, alojamento e atividades turísticas e restauração, explicou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, em conferência de imprensa.

Estão abrangidas pela medida as empresas com quebras de faturação superiores a 25% registadas nos primeiros nove meses de 2020 e que tenham a situação fiscal e contributiva regularizada.

Segundo o ministro, será ainda disponibilizada uma linha de crédito de 750 milhões de euros para a indústria exportadora em que haverá possibilidade de conversão de 20% do crédito concedido a fundo perdido, em caso de manutenção dos postos de trabalho.

Haverá ainda uma linha de crédito de 50 milhões de euros para empresas de apoio a eventos (que prestam serviços de apoio a eventos culturais, festivos, desportivos ou corporativos), acrescentou Siza Vieira.

Apoio à retoma prolongado até pelo menos 1.º semestre de 2021

"Neste momento com a configuração que existe o apoio à retoma progressiva acaba por ser mais vantajoso. Quer seja para trabalhadores que tenham uma remuneração bastante superior aos dois terços que existiam no regime do lay-off simplificado, quer para os próprios empregadores, designadamente os empregadores que tenham quebras de faturação superior a 75% que têm de pagar o montante da TSU [Taxa Social Única] — que até ao final do ano está reduzido até 50% para as micro, pequenas e médias empresas", aferiu o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Pedro Siza Vieira salientou que a avaliação feita pelo Governo é de que o regime ao apoio à retoma progressiva permite ajustar a dimensão do apoio à efetivamente das empresas, especialmente aquelas que estão a sofrer com grandes perdas ao nível de faturação. O ministro enfatizou que a preferência passa por este modelo ("que gostávamos de aperfeiçoar") em detrimento do lay-off simplificado ("que fez sentido num primeiro momento, mas que se acaba por revelar menos vantajoso").

Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, até ao momento 13 mil empresas beneficiaram do apoio à retoma, medida que veio substituir o 'lay-off' simplificado e que, entretanto, foi reformulada para abranger mais empresas.

A ministra disse ainda que 45 mil empresas optaram pelo incentivo à normalização da atividade, que prevê o pagamento de um salário mínimo ou de dois salários mínimos, consoante a modalidade escolhida, após o 'lay-off' simplificado.

Com as novas medidas aprovadas hoje, as empresas que beneficiaram do incentivo à normalidade podem aceder ao apoio à retoma sem terem de devolver os apoios já recebidos.

Ana Mendes Godinho disse ainda que 760 empresas que saíram do 'lay-off' simplificado optaram pelo 'lay-off' tradicional (previsto no Código do Trabalho).

Restauração

Segundo um inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), hoje divulgado, as empresas da restauração e alojamento registaram, em outubro, "quebras dramáticas de faturação" de 60% e 90%.

Questionado sobre esta notícia, o governante enfatizou que os dados divulgados têm que ver "com inquéritos que periodicamente vai lançando aos seus associados".

"Não vou dizer que os montantes e as medidas que vamos lançando são suficientes para compensar todo o brutal impacto da queda da procura que esta pandemia ainda está a causar em toda a economia mundial. Estas medidas visam apoiar as empresas em momentos diferentes da situação pandémica", frisou.

Pedro Siza Vieira afirmou que o Governo considerou ser necessário apoiar a liquidez num primeiro momento, mas que nesta altura, este novo apoio, a fundo perdido, antes do final do Natal, "é muito importante para as empresas poderem fazer face a outras despesas que não os salários".

* Com agências