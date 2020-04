Com o objetivo de ajudar a produção nacional no escoamento de produtos, entre janeiro e março, o Continente comprou mais de 71,3 milhões de euros em produtos nacionais, anunciou a empresa, ao referir que adquiriu mais cinco milhões de euros em bens agroalimentares no 1.º trimestre de 2020 do que no ano anterior.

No segmento frutas e legumes, um dos que mais procura registou durante a pandemia do novo coronavírus, as compras nacionais representaram um crescimento superior a quatro milhões de euros em relação a 2019, superando os 28 milhões de euros.

Desde a chegada do novo coronavírus a Portugal, o Continente contactou proativamente produtores de carne e associações do setor para escoamento do excesso de produção e adquiriu mais 1.500 toneladas de carne nacional nos três primeiros meses deste ano do que em 2019, o que representa 37 milhões de euros e um peso de 80% no total de compras neste segmento, aponta a empresa.

Na carne de bovino, especificamente, a marca triplicou o valor comprado a produtores nacionais e, do total de frango disponível nas lojas, 92% é de origem nacional.