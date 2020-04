“Desde o primeiro momento temos estudado formas de apoio e colaboração com as autoridades e profissionais de saúde. Não podíamos ficar indiferentes à causa, nem aos pedidos que nos foram endereçados, sobretudo pelas autarquias”, referiu Francisco Moser, Managing Diretor da DHM.

Ao abrigo desta “iniciativa pro-bono de sensibilização, solidariedade e apoio operacional”, explica a DHM, em comunicado, o hotel Ramada Lisboa by Wyndham, a pedido da câmara municipal de Lisboa, disponibilizou “até 90 quartos” (de um total de 300) para receber idosos desalojados de lares encerrados por razões de segurança”.

O acolhimento de idosos transferidos de lares e outras instituições encerradas foi igualmente adotado pelo Palácio da Lousã Boutique hotel (que tem um total de 43 quartos).

Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, o Azor Hotel (120 quartos) está igualmente a cooperar com as autoridades açorianas, tendo aberto, em março, as portas para alojamento e alimentação de operacionais da Proteção Civil e Bombeiros que estão na linha da frente no combate à pandemia.

O Douro41, o Vila Monte Farm House, o Santiago Hotel Cooking & Nature, ou o Monte Real Hotel Temas e Spa, outros ativos hoteleiros que fazem parte da Discovery Portugal Fund estão, “proativamente a realizar ações de apoio a instituições de apoio local, através da doação de bem materiais e ou alimentares”, acrescenta a nota de imprensa.

As iniciativas dos hotéis DHM e do Fundo Discovery alinham com a ação de responsabilidade social desenvolvida pela Explorer Investments (Investment Advisor do Discovery Portugal Fund), que, em conjunto com outras empresas portuguesas, fez uma doação monetária para a aquisição de ventiladores para o Serviço Nacional de Saúde.

"É fundamental que outras unidades hoteleiras se juntem as estas iniciativas, oferecendo disponibilidade e apoio real às comunidades onde estão inseridas”, salienta o diretor-geral da DHM.