"O Grupo de Análise Económica do ISEG assume como intervalo indicativo mais provável para a variação do PIB em 2020 o conjunto de valores situado entre -8,0% e -4,0%, que se tornarão mais ou menos prováveis consoante a interação de um conjunto variável de fatores condicionantes", pode ler-se na Síntese Económica de Conjuntura hoje conhecida.

Segundo o grupo do ISEG, esta perspetiva tem em conta as "expectativas do impacto económico da fase atual da política de combate à epidemia, duração temporal incerta e possíveis modos de saída desta fase de emergência".

"Numa altura em que ainda há muito pouca quantificação sobre os impactos do encerramento total ou parcial de muitos ramos da atividade económica, cada um dos participantes [do Grupo de Análise Económica] usou os cenários de impacto e evolutivos que individualmente considerou mais prováveis", pode ler-se na Síntese Económica de Conjuntura.

O intervalo nas quebras previstas, de 4% a 8%, "assume, implicitamente, duas evoluções diferenciadas para a crise e emergência sanitário-económica".

Uma é a "evolução menos penalizadora para a atividade económica em que as maiores restrições durarão cerca de dois meses com gradual relaxamento das restrições e regresso ao funcionamento das atividades encerradas nos meses posteriores", e outra "uma evolução mais duradoura da fase mais restritiva, ou uma abertura mais lenta das atividades económicas agora encerradas".

"Para já, em termos de evolução trimestral, o trimestre em que se espera maior contração do produto é o 2.º trimestre, após o que se projeta uma progressiva recuperação do produto, trimestre a trimestre, mas não se consideram muito prováveis crescimentos homólogos positivos até ao final do ano", denota o documento elaborado pelo ISEG.

A instituição de ensino considera que, "em termos económicos, a atual crise começa por restrições de oferta que se irão transformar, muito rapidamente, devido ao desemprego e queda de rendimentos, numa crise de procura, que poderá ser mais ou menos profunda e duradoura consoante a política económica que venha a ser implementada para essa fase", bem consoante a recuperação da confiança.