“As organizações pedem o cancelamento imediato dos pagamentos da dívida aos países em desenvolvimento em resposta à crise económica e de saúde”, disse o economista-chefe da ONG britânica Comité para o Jubileu da Dívida, Tim Jones, à Lusa.

O documento, enviado ao Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e governos do G20, defende várias medidas para cancelar o pagamento da dívida dos países em desenvolvimento e defende “a criação de um processo para trazer o peso da dívida para níveis sustentáveis através do cancelamento geral da dívida nos próximos anos”, acrescentou o diretor do departamento de políticas públicas da ONG britânica.

Entre os subscritores do documentos está a ONG portuguesa Oikos, a moçambicana Mozambican Debt Group e várias ONG brasileiras, que defendem no texto que “os governos devedores têm o poder de parar de fazer pagamentos da dívida e não devem sofrer quaisquer penalizações se o fizerem” e argumentam que “os credores devem, por isso, concordar com o cancelamento imediato dos pagamentos da dívida este ano, não acumulando juros nem penalizações” pelo incumprimento.