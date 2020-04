Os autarcas e as autarquias também acompanham “as preocupações que têm sido manifestadas”, designadamente pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa, com levantamento do estado de emergência, e alertam para a necessidade de se “fazer todo o processo de “abrandamento” das medidas de confinamento e isolamento social, para que “não haja nenhum transtorno que venha a complicar as coisas”.

“[É] indispensável que nos debrucemos, complementarmente, naquilo que também nos tem preocupado a todos” e que é a “nova etapa, a da vertente socioeconómica da nossa sociedade, das nossas comunidades, das pessoas”, sustentou Manuel Machado.

“É agora necessário despender energia a ajudar a salvar empresas, a proteger empregos, a manter a vida cultural e desportiva tão normal quanto possível”, referiu.

Mas isso “só será conseguido de for feito gradualmente, de forma construtiva, partilhada, de uma forma solidária”, concluiu.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 214 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 948 pessoas das 24.322 confirmadas como infetadas, e há 1.389 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.