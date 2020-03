Cerca das 14:12 em Lisboa, o EuroStoxx 50 recuava 9,40% para 2.632,53 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 8,61%, 9,53% e 9,10%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 9,81% e 9,20%.

Esta desvalorização acontece depois de o BCE ter decidido deixar as taxas de juro inalteradas e anunciado um programa de empréstimos a longo prazo, para garantir maior liquidez no sistema financeiro durante a crise do coronavírus.

O BCE indicou que conta também comprar 120 mil milhões de euros de dívida pública e privada suplementar até ao fim do ano.

As decisões foram divulgadas em comunicado após uma reunião de política monetária do BCE, seguindo-se uma conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde.

O BCE decidiu levar a cabo mais operações temporárias de refinanciamento a longo prazo e melhorar as condições das que já tinha aprovado para que o sistema financeiro tenha liquidez para enfrentar a situação resultante da pandemia do coronavírus.