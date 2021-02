No requerimento hoje entregue no parlamento, o PSD recorda que, no Orçamento para este ano, foi aprovada a possibilidade de resgate, sem penalizações, de planos de poupança-reforma (PPR), planos de poupança-educação (PPE) e planos de poupança-reforma/educação (PPR/E) em determinadas situações, para fazer face à quebra de rendimentos dos subscritores deste tipo de produtos.

“Este regime, que vigora até 30 de setembro de 2021, surgiu na sequência de regimes de natureza idêntica adotados durante o ano 2020 com o objetivo de minimizar os impactos económicos das medidas de combate à pandemia da doença covid-19, tendo o PSD tomado a iniciativa de o alargar a outras pessoas que possam estar numa situação absolutamente dramática em termos financeiros ou com muitas dificuldades”, refere o partido.

Os deputados sociais-democratas defendem que “é fundamental garantir que todas as instituições de crédito procedem à divulgação deste regime nos termos previstos na lei, o que não estará a acontecer”, segundo informações do grupo parlamentar do PSD.

Por esta razão, a bancada social-democrata pede ao Banco de Portugal (BdP) “informação sobre o controlo da aplicação do regime legal aprovado no artigo 362.º do Orçamento de Estado para 2021”, considerando que essa é uma incumbência do regulador no âmbito da supervisão.

“Pode o Banco de Portugal assegurar que todas as instituições de crédito estão a divulgar, de forma visível, a possibilidade de resgate de PPR, PPE e PPR/E nos seus sítios na Internet e nos extratos de conta?”, questionam os deputados.

O PSD pede ainda ao banco central, presidido pelo ex-ministro das Finanças Mário Centeno, que, caso não disponha desta informação, desenvolva iniciativas para “apurar eventuais incumprimentos por parte das instituições de crédito”.

“Verificando-se a existência de instituições de crédito em incumprimento, em que medida irá o Banco de Portugal atuar de modo a garantir a observância da legislação em vigor?”, perguntam ainda os deputados do PSD, num requerimento assinado à cabeça pelo vice-presidente da bancada Afonso Oliveira.

