“Apesar das medidas de contenção na maioria dos países da zona euro só ter começado a meio de março, o total de horas trabalhadas, tal como registado nas contas nacionais, caiu 3,1% no primeiro trimestre de 2020 face ao anterior, em linha com o declínio real de 3,6% do PIB [Produto Interno Bruto] no mesmo trimestre”, pode ler-se numa caixa do Boletim Económico do BCE hoje divulgado.

O texto assinala que “o declínio nas horas trabalhadas foi quase o dobro da registada no primeiro trimestre de 2009″, em plena crise financeira mundial, sublinha o BCE.

“No primeiro trimestre de 2020, a média de horas de trabalho decresceu 2,9% face ao trimestre anterior, ao passo que o declínio no emprego permaneceu relativamente estável em plena mudança de ambiente económico, nos 0,2%”, pode também ler-se no documento.

Segundo o BCE, o contributo da redução das horas trabalhadas (90%) e do emprego (10%) para o declínio no total de horas trabalhadas “contrasta com o observado no primeiro trimestre de 2009, onde ambas as componentes contabilizaram cerca de metade do declínio do total de horas trabalhadas”.