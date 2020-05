"Numa altura em que a tentação dos agentes económicos é solicitar apoios ao Estado e reduções de impostos, o nosso setor apresenta propostas concretas para apoiar a economia do país e criar soluções para a hotelaria e restauração", afirma o fundador da Street Food em Portugal, Luis Rato, citado num comunicado emitido na sequência de uma reunião, na quinta-feira, com o chefe do gabinete do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, Paulo Tomaz.

Em declarações, hoje, à agência Lusa, o presidente da SFP reiterou que o setor está empenhado em “apoiar a economia e o setor da restauração”, penalizados pelo impacto da pandemia de covid-19, necessitando para isso de “legislação específica que ajude os operadores a investir no negócio com maior previsibilidade” e de soluções “para apoiar a restauração tradicional a tirar maior proveito da rua enquanto oportunidade de negócio”.

Salientando que a Street Food pode trazer ao mercado da restauração “soluções de inovação e complementaridade” no âmbito das restrições de lotação dos restaurantes determinadas pela crise sanitária, Vítor Cansado defendeu, por exemplo, a facilitação do processo de instalação dos operadores do setor nas grandes praças das cidades, através da “agilização dos processos de licenciamento” e de “menos burocracia”.

Segundo o líder associativo, o setor da ‘street food’ reúne mais de 300 empresas em Portugal, responsáveis por seis a sete mil postos de trabalho e um volume de negócios de 50 milhões de euros.