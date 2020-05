“Apesar dessas restrições, alguns dos nossos viajantes pretendem viajar para Espanha para visitas familiares ou desfrutar das suas segundas casas”, esclarece no comunicado, adiantando que a empresa também quer oferecer a esses passageiros a oportunidade de viajar, pelo que começará com alguns voos para Málaga.

E prossegue: “Com base na nossa experiência durante este período, vamos ver se é possível voar para mais destinos em Espanha”.

Quanto à Grécia, refere que este país proíbe a entrada de holandeses até 31 de maio, pelo que tendo em consideração os relatórios, a empresa assumiu que as restrições “vão ser levantadas posteriormente” e alerta os passageiros cujos voos forem cancelados para o facto de virem a ser notificados nos próximos dias.

Sobre as operações da Transavia France, a companhia refere que serão anunciadas em breve.

Reportando-se ao risco de “contaminação acidental” nos aviões, a Transavia garante que “é baixo”, e explica que as modernas aeronaves com que voa estão equipadas com filtros de ‘Partículas de Ar de Alta Eficiência’ que garantem ar limpo de alta qualidade na cabina, com alto grau de circulação de ar.

A partir de 4 de junho, a Transavia diz que os passageiros e tripulação vão usar máscaras (boca e nariz) em todos os voos, o que “reduzirá ainda mais o já baixo risco”.

“Os passageiros devem garantir que possuem a proteção facial necessária (máscaras de boca e nariz, tais como as não médicas, enquanto a tripulação de cabine também usará proteção facial”, lê-se no comunicado.