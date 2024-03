Bankman-Fried era o responsável da FTX, que faliu repentinamente em novembro de 2022 – deixando milhões de utilizadores com as contas bloqueadas e incapazes retirar o dinheiro.

Com apenas 32 anos, o canal britânico Sky News, avança que poderia ter enfrentado até 100 anos de prisão, porém no mês passado, os seus advogados argumentaram que a sentença podia ser vista como “bárbara” e que uma pena de cinco anos seria mais apropriada.

As primeiras informações divulgadas apontavam para 20 anos, mas a informação foi corrigida para 25.

Os promotores pediram ao juiz que Bankman-Fried fosse condenado entre 40 a 50 anos sob o argumento que uma pena deste tipo poderia dissuadir outros criptocriminosos.

O crime em questão esteve relacionado com acessos secretos que permitiram que outra empresa do mesmo grupo SBF, a Alameda Research, fazer investimentos arriscados com o dinheiro dos clientes da FTX.

Na audiência de sentença, o juiz Lewis Kaplan afirmou que o empresário mentiu no banco das testemunhas quando insistiu que não tinha conhecimento de que os fundos dos clientes eram usados ​​de forma dolosa.

O juiz classificou a afirmação de Bankman-Fried de que as vítimas serão reembolsadas integralmente como "uma falha enganosa e lógica".

“Um ladrão que leva o seu roubo para Las Vegas e aposta com sucesso o dinheiro roubado não tem direito a uma pena mais curta ao usar os seus ganhos em Las Vegas para devolver o que roubou”, sublinhou o juiz responsável.