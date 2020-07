Assim, será alargada a declaração na hora da Segurança Social, sendo que tanto o cidadão como as entidades económicas poderão pedir estes documentos, evitando deslocações ao atendimento presencial no caso do abono de família para crianças e jovens, rendimento social de inserção, subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, de acordo com os dados enviados pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP).

Esta é uma das medidas que deverá, segundo as estimativas do Governo, entrar em vigor este ano.

No início do próximo ano deverá ser desmaterializado “o processo de submissão de pedidos de importação de pescado e respetivos certificados de captura, e emissão das autorizações pela Autoridade Nacional de Pesca”, de acordo com os mesmos dados.

Além disso, o novo Simplex pretende desmaterializar completamente “o processo ‘Casa Pronta’, com emissão final de certidão ‘online’ do título ‘Casa Pronta’, ou seja, permitindo “realizar de forma imediata todas as formalidades necessárias à compra e venda ou outro tipo de transação relativa a prédios urbanos, mistos ou rústicos”, indicou o MMEAP, revelando que esta iniciativa está prevista para o terceiro trimestre de 2021.

