De acordo com os dados disponíveis no Portal das Finanças, até ao final desta quarta-feira tinham sido submetidas uma total de 570 mil declarações de IRS. A este total há, contudo, que descontar as cerca de 48 mil entregas que se tinham verificado antes do início da campanha deste ano do IRS e que correspondem, entre outras situações, a declarações relativas a anos anteriores (de substituição ou que não foram entregues na data devida).

As mais de 523 mil declarações submetidas até ao final do dia 01 de abril no âmbito da atual campanha do IRS evidenciam uma forte subida por comparação com as cerca de 300 mil contabilizadas em igual período do ano passado e aproximam-se das 569 mil que no ano passado foram registadas no final do segundo dia.

Desde 2019 que o prazo para a entrega do IRS foi alargado em um mês – passando a terminar em 30 de junho – mas é cada vez maior o número de contribuintes que avança com a entrega da sua declaração anual de imposto nos primeiros dias.

A rapidez na entrega tem assegurado no passado que o reembolso chegue à conta bancária mais cedo, sendo que o prazo médio para esta devolução do imposto tem vindo a recuar de ano para ano.