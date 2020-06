O Ministério das Finanças adianta que este valor não tem em conta a quantificação para a Segurança Social da prorrogação das contribuições e a isenção das execuções fiscais.

Além da referida quebra de receita, a degradação do saldo reflete ainda um aumento da despesa, de 951 milhões de euros, associado às medidas de ‘lay-off’ (453 milhões de euros), aquisição de equipamentos na saúde (169 milhões de euros) e outros apoios suportados pela Segurança Social (144 milhões de euros).

“A par destes efeitos diretos existem efeitos adicionais associados à desaceleração da economia com impacto também na receita fiscal e contributiva e pelo aumento da despesa dos estabilizadores automáticos”, lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

De acordo com a tutela, a receita fiscal até maio estabilizou, registando com um crescimento homólogo de 0,4%, justificado pela redução do IRC e da generalidade dos impostos diretos, o que reflete o abrandamento da economia.

Por seu lado, as contribuições para a Segurança Social registaram um acréscimo de 0,1%, valor que evidencia a tendência de desaceleração face aos meses anteriores à pandemia. Até fevereiro, esta receita crescia 7,4%.

Do lado da despesa, o Ministério das Finanças indica um crescimento homólogo de 7,4% influenciado pela “significativa evolução” da despesa da Segurança Social (+12,4%), dos quais cerca de 597 milhões de euros estão associados à Covid-19.

Para o crescimento da despesa contribuiu ainda a evolução da despesa com pensões (4,2%) e outras prestações sociais (10,7%), tais como a prestações de desemprego (13,2%), ação social (8,2%), prestação social para a inclusão (29,3%) dirigida a pessoas com deficiência e abono de família (14,7%).

“Concorreu também o expressivo crescimento da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 9,2%, nomeadamente em despesas com pessoal (+6,8%)”, refere ainda o comunicado, apontando o reforço de mais de 5.600 profissionais afetos ao SNS em termos homólogos.

O Ministério das Finanças assinala que a despesa com salários dos funcionários públicos cresceu 4%, corrigida de efeitos pontuais, e que o aumento das despesas com pessoal resulta ainda da “conclusão do descongelamento das carreiras, destacando-se o aumento de 4,7% da despesa com salários dos professores”.

Em termos de investimento público, registou-se um crescimento “de 6,4% na Administração Central e Segurança Social, excluindo Parcerias Público-Privadas (PPPs), refletindo a forte dinâmica de crescimento no âmbito do plano de investimentos Ferrovia 2020 e de outros investimentos estruturantes e ainda a aquisição de material médico para o combate à Covid-19 destinado aos hospitais”.

O Ministério das Finanças indica ainda que os pagamentos em atraso reduziram-se em 469 milhões de euros face a maio de 2019, sendo esta descida explicada pela diminuição dos pagamentos em atraso no SNS em 499 milhões de euros, o que reflete um mínimo na série histórica.