A Comissão Europeia (CE) publicou hoje as suas previsões económicas de primavera para o horizonte 2020-21, num contexto marcado pela pandemia da covid-19.

Em comunicado, o gabinete do ministro Mário Centeno sinaliza que, apesar do desempenho robusto da economia portuguesa até ao final do mês de fevereiro de 2020, a CE prevê uma quebra na atividade económica em Portugal em 6,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no final do corrente ano, abaixo das previsões para a área do euro e da UE.

“Em 2021, a economia deverá crescer 5,8%, mantendo o PIB em níveis abaixo dos registados em 2019. No conjunto dos dois anos, o desempenho da economia portuguesa será menos negativo do que o da média dos países da área do euro e da EU”, refere.

As Finanças destacam também que a Comissão Europeia estima uma recessão generalizada nos países da União Europeia, com consequências socioeconómicas muito graves, provocadas pelo surto epidémico que atravessa todos os estados membros.

O PIB da área do euro deverá cair 7,7% em 2020, seguindo-se uma recuperação de 6,3% em 2021, com as projeções de crescimento para a área do euro e da UE a serem revistas em baixa em cerca de nove pontos percentuais face às previsões económicas do outono.

“A CE prevê que a deterioração do cenário macroeconómico em Portugal assente numa contração da procura interna em 2020, quer do lado do consumo privado (apesar das medidas discricionárias e extraordinárias para preservar contratos de trabalho e rendimentos), quer do lado do investimento (devido ao contexto de incerteza e disrupções nas cadeias globais de valor)”, refere.