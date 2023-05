Por norma, quando se fala em empreendedorismo, vem automaticamente à cabeça o processo em que alguém identifica uma oportunidade de negócio e assume os riscos para transformar essa oportunidade numa empresa com pernas para andar. Especialmente nesta era das startups, dos unicórnios, dos sonhos da Web Summit, há toda uma aura em torno dos novos empreendedores que são conhecidos pela sua capacidade de inovar e que são movidos pelo desejo de criar algo novo e com propósito, e que estão dispostos a trabalhar arduamente e correr aquela extra-mile para concretizar a sua visão.

No entanto, esta está longe de ser a única solução para alguém que está com vontade de gerir um negócio. O franchising, especialmente para quem quer dar um novo passo na carreira, pode ser uma solução ​​vantajosa para quem tem o desejo de empreender.

Os números ajudam a explicá-lo: segundo a Associação Portuguesa de Franchising (APF), este modelo de negócio já é responsável por 5,8% do PIB nacional. Em entrevista ao SAPO24, Cristina Matos, diretora-geral da APF, vai mais longe e reforça que no final de um ciclo de cinco anos da vida de uma empresa, “80% das que estão sozinhas, morreram. No franchising, só morreram 12%”. E depois explica a diferença “brutal”: “O sucesso da marca é o sucesso de todos”.

E é neste âmbito, de revelar o potencial de negócio, que nos dias 12 e 13 de maio, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a Expofranchise 2023 vai reunir quase 50 marcas, com o objetivo de juntar num único local os atores (e interessados a sê-lo) do setor. O evento não só vai dar a oportunidade de as marcas novas se mostrarem (as que estão à procura de representação em Portugal, o chamado master franchise) como vai permitir que os empresários interessados numa franquia possam avaliar o potencial de uma marca.

A par, a iniciativa conta uma programação interativa, pensada para responder a vários tipos de dúvidas ao possível franqueado e franqueador, que vão do planeamento aos dilemas, das escolhas aos contratos. A agenda vai ajudar não só a quem já pensou em adquirir uma franquia mas não como fazê-lo, como pretende fazer perceber - e ajudar a escolher - que a franquia certa é essencial para o sucesso. Não só do empresário, mas da própria rede.

Tendo isto em conta, conheça algumas empresas que pode encontrar e que já asseguraram o seu lugar nesta feira de negócios:

Fundada em 1996 no Taiwan, tem criado um fenómeno que se assemelha a uma espécie de "rejuvenescimento" do chá. Presente em 21 países com cerca de 1800 lojas, foi recentemente distinguida com o prémio de “Best Food & Beverage Franchise 2023’, nos Global Franchise Awards. Em Portugal, está em fase de expansão, contando com 3 lojas já abertas no Porto e Lisboa (duas próprias e uma franchisada) — mas a intenção é aumentar este número.

“Os produtos premium, o modelo operacional simples e possível de escalar e o forte suporte corporativo, fazem de Gong cha uma das marcas de bubble tea de mais rápido crescimento no mundo”, explica Amélie Morisot, Master Franchisee da marca em Portugal.

Um dos trunfos? Oferece aos consumidores a capacidade de personalizarem a sua bebida de acordo com as suas escolhas, sem nunca comprometer o sabor ou a técnica. Chegam à Expofrachise com o objetivo de encontrar novos parceiros que queiram juntar-se à oportunidade do bubble tea.

Conforme nos conta Pedro Fonseca, responsável pelo franchising da marca em Portugal, a Kiabi é uma empresa francesa de moda com mais de 40 anos de história. O seu conceito: qualidade a pequenos preços.

“Somos uma marca inclusiva (abrangendo todas as morfologias) para todas as famílias, sempre com uma preocupação de sustentabilidade que vai desde a produção com matérias-primas 100% orgânicas à venda de roupa em 2.ª mão, procurando desta forma prolongar o ciclo de vida das peças de roupa”, detalha.

No país, a Kiabi conta atualmente com quatro lojas próprias e cinco franchisadas. No entanto, o responsável realça que “temos um plano de expansão bastante ambicioso para os próximos 3 anos”, pelo que o objetivo é chegar às 30 lojas.

Para esta edição da Expo Franchise, as expetativas são de “dar a conhecer a nossa marca a todos os que nos visitam de modo que desta forma possamos fazer crescer a família Kiabi em Portugal”.

Se porventura já pensou em fazer obras em casa, é provável que já tenha dado pela MELOM enquanto procurava orçamentos. Trata-se de uma rede espalhada pelo país, que oferece serviços de reparação, manutenção ou remodelação — e é parceiro de dois nomes bem conhecidos: Leroy Merlin e Querido Mudei a Casa.

E depois de ter registado um crescimento de 44 novos franchisados em 2022, a rede Melom apresenta-se nesta edição da Expofranchise com um novo conceito de concept store, iniciando assim um posicionamento em franchising com a presença física, com lojas de rua vocacionadas a receber os clientes que pretendem remodelar as suas casas. A ideia é apresentar ao público espaços “look and feel” de proximidade.

“A remodelação da nossa casa é um momento muito importante e hoje já contamos com inúmeras lojas das nossas marcas por iniciativa dos nossos franchisados, o que estamos a fazer agora e a apresentar na feira é uma metodologia de trabalho que assenta num conceito de proximidade de loja, nestes espaços existirão showrooms de material ou ambientes e zonas de reunião com os clientes e arquitetos, tornando assim o processo mais fluido até ao início da obra”, explica-nos João Carvalho, Co-Fundador da MELOM e do Querido Mudei a Casa. “Numa altura em que a rede fechou o ano com cerca de 42 milhões de euros em obras, acreditamos que devemos consolidar a nossa liderança no setor onde nos inserimos”, remata.

O responsável acrescenta ainda que as lojas serão personalizadas por cada franchisado, mas terão elementos de marca iguais obrigatórios, como sejam o frontão, entrada de loja e cores usadas.

A história da Midas - e por inerência das suas oficinas - em Portugal já leva mais de duas décadas, mas em 2020 iniciou um novo ciclo quando o Grupo Salvador Caetano ficou responsável pela gestão exclusiva da marca em território nacional, que oferece uma vasta gama de serviços de manutenção automóvel.

Quanto à sua participação na ExpoFranchise, a missão é clara: dar a conhecer o Franchising Midas. “Sendo a Midas uma referência no pós-venda automóvel, acreditamos que a Expo Franchise vai ser uma boa montra para promover o Franchising da marca junto de um público qualificado e predisposto a ouvir a nossa mensagem”, detalha Paula Carvalho, Marketing Manager da Midas em Portugal.

A par, os visitantes da feira vão ter a oportunidade de ver e experimentar as vantagens em primeira mão uma oficina Midas. “Esta experiência é válida tanto para potenciais franchisados, como para o cliente final”, elucida a responsável, que nos diz também que é a “primeira vez que o mercado nacional vai ter acesso ao Franchising deste líder mundial na atividade, caminho que só se está explorar agora, sob a gestão do Grupo Salvador Caetano”.

Paula Carvalho realça igualmente que o “franchising tem vindo progressivamente a ser reconhecido como a escolha certa para quem procura uma solução de gestão de negócio ‘chave na mão’, com apoio de uma equipa com experiência na área selecionada”, ideal no contexto atual do mercado, “dado que cada empresário pretende minimizar o risco envolvido no seu investimento”.

“The Coffee” não é só um mero café urbano, é uma mistura de duas culturas: a brasileira e a japonesa. O café por lá servido, conta-nos Frank Penedo, Head of Internacional e responsável pela marca em Portugal, é feito “com o melhor do grão brasileiro combinado com a pureza e o perfeccionismo do Japão”.

O espaço proporciona uma experiência de compra prática, intuitiva e dinâmica. Já o seu cardápio moderno oferece uma variada seleção de bebidas, que podem ser quentes ou geladas, e acompanhadas de alimentos sem conservantes. Por cá, conta com espaços em Cascais, Lisboa, Matosinhos e Setúbal.

“A empresa está em constante aprimoramento, com novidades frequentes em seu cardápio, e uma rápida expansão internacional para diversos países”, sendo que, frisa Frank Penedo, apesar do sucesso e a marca estar presente no Brasil (onde tem a maioria das localizações), Espanha, França, Colômbia, Peru e, claro, Portugal, “a The Coffee permanece comprometida com os seus planos de crescimento, que incluem a expansão da rede ao nível internacional para partilhar a sua marca e produtos com o mundo todo”.

Na Expo Franchise, os The Coffee pretende “conhecer pessoas que se identifiquem com a marca, que partilhem dos mesmos ideais e queiram investir em uma rede de cafeterias que está se destacar no mercado de franquias”.

Fundada nos Estados Unidos no final da década de 90, é hoje uma rede de mais de 350 escolas com 65.000 alunos em 15 países ( Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Peru, Chile, Paraguai, Colômbia, Espanha, Portugal, Irlanda, Austrália, África do Sul, Filipinas e Taiwan).

"Somos o maior franchising de educação musical do mundo. A School of Rock é uma comunidade apaixonada, em rápido crescimento, que se dedica a enriquecer vidas através da educação musical, baseada em performance e experiências", explica-nos John Gillermo, Diretor Geral em Portugal e que vai estar presente na Expo Franchise.

Nesta escola ensina-se um pouco de tudo: aulas de guitarra, baixo, bateria, teclado, voz, prática de banda, composição, além de uma variedade de programas para estudantes com diferentes níveis de habilidade e experiências. Em Portugal, a operação começou em 2021, com a primeira School of Rock a ganhar corpo em Lisboa, nas Avenidas Novas, em 2022.

Os resultados são visíveis. "Os nossos alunos fazem mais de 4.000 shows por ano em todo o mundo, em eventos que incluem o Rock in Rio (Brasil e Portugal), Lollapalooza e o Summerfest nos EUA", detalha John Gillermo, que explica terem marcado presença em grandes eventos como Rock in Rio Lisboa em 2022, FNACs ou a Comic Con.

A ida Expo Franchise também já tem propósito traçado. "O nosso objetivo é realizarmos a expansão com mais unidades franchisadas da School of Rock nos Distritos de Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Setúbal e Faro. Estamos com grande expectativa com a Expofranchise em Lisboa, porque é organizada pela Associação de Franchising de Portugal - APF e acreditamos que terá muitas pessoas a buscar oportunidade de negócios na maior feira de franquias de Portugal", afirma.