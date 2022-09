De acordo com a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, este e-book tem como objetivo ser “um guia orientador para os jovens estudantes recém-chegados ao ensino superior, acerca das principais áreas do consumo”.

O Guia do Consumidor Estudante — que pode ser consultado aqui — divide-se por quatro áreas: Alojamento; Serviços Públicos Essenciais; Gestão das Finanças Pessoais; Compras Online.

No que toca ao alojamento, o guia descreve as várias opções disponíveis — de aluguer de quartos ou casas até repúblicas de estudantes —, assim como o que ter em conta na assinatura de contratos. Já nos serviços públicos, dão-se dicas quanto a contratos de eletricidade e gás, assim como telecomunicações e até de serviços de transporte.

Este e-book enumera ainda sugestões para a gestão das finanças pessoais, já que é direcionado a estudantes que, por viverem fora de casa pela primeira vez, ou por passar a dispor de outro nível de autonomia, passam a ter de gerir os seus próprios orçamentos.

É também aqui onde entra um capítulo sobre compras online, de forma a evitar publicidade enganosa e burlas, assim como para proteger dados pessoais.

“A DECO acredita que este guia ajudará os estudantes na tomada de decisões mais conscientes e informadas, disponibilizando também um canal de comunicação rápido e eficaz com a equipa de especialistas da associação, a quem os estudantes podem recorrer em qualquer etapa do seu percurso académico”, lê-se na nota de imprensa desta iniciativa.

O canal de comunicação em causa é uma linha de apoio através da aplicação móvel Whatsapp.

Além deste guia, a associação frisa ainda ter criado “uma equipa de jovens consumidores, de diferentes regiões do país, que se reúne para refletir sobre temas relacionados com o futuro da defesa do consumidor - a DECOChangers”.