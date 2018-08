O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27 de agosto, que os Estados Unidos e o México alcançaram um acordo comercial muito positivo, na sequência de uma revisão do Tratado Norte-americano de Livre Comércio (NAFTA).

"É um grande dia para o comércio", afirmou Trump. "Realmente é um acordo muito bom para os nossos dois países", acrescentou.

O Canadá, que também faz parte do NAFTA, acordo vigente desde 1994, não participou nesta fase das negociações e optou por juntar-se só depois de Estados Unidos e México acertarem as suas diferenças. O acordo entre EUA e México focou-se em novas regras para a indústria automóvel.

Com este acordo entre Trump e Enrique Pena Nieto, a pressão está agora do lado de Justin Trudeau.

As negociações entre os três parceiros comerciais arrastavam-se há mais de um ano, durante o qual Trump ameaçou várias vezes deixar cair o acordo firmado em 1994, e que chegou a caracterizar como um "desastre" para os trabalhadores norte-americanos.

As conversações com o Canadá devem ser iniciadas muito em breve. A esse respeito, Trump afirmou igualmente que os EUA estão disponíveis para alcançar um acordo comercial em separado com o país.

Chrystia Freeland, porta-voz do governo canadiano, disse que o país está disponível para negociar, mas apenas irá concordar com um acordo que seja bom para o Canadá.

Confiantes, oficiais norte-americanos acreditam que um entendimento final entre as três nações pode ser alcançado até sexta-feira, escreve a Reuters.

O mesmo desejo foi manifestado por Pena Nieto: "Falei com o Presidente Donald Trump. O México e os Estados Unidos alcançaram um entendimento comercial. Desejamos a reincorporação do Canadá para que se possa alcançar uma negociação trilateral com êxito ainda esta semana".