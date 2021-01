O empresário de 49 anos, que detém 18% da Tesla e dirige também a SpaceX, ultrapassou a fortuna de Jeff Bezos, líder da Amazon, graças à subida das ações da Tesla, segundo cálculos da Bloomberg citados pela AFP.

Jeff Bezos era considerado o homem mais rico do mundo desde 2017.

As ações da Tesla viram o seu valor multiplicado por sete ao longo de 2020 e continuavam a subir hoje em Wall Street, fazendo com que a fortuna de Musk aumente para 188,5 mil milhões de dólares (cerca de 153,7 mil milhões de euros) pouco depois da abertura da sessão, ultrapassando em 1,5 mil milhões de dólares a de Jeff Bezos.

Na quarta-feira, a Tesla ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 700 mil milhões de dólares de valor, depois de os títulos terem subido quase 3% para 755,98 dólares. Hoje, as ações continuavam a subir 5,7%, negociando perto dos 800 dólares.

As vendas do grupo ficam, no entanto, muito longe das que foram feitas pelos construtores tradicionais. Em 2020, a Tesla vendeu apenas 499.550 viaturas, muito abaixo dos 11 milhões de veículos vendidos pela Volkswagen em 2019.