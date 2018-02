A L3 Commercial Training Solutions (L3 CTS) vai investir este ano mais de oito milhões de euros numa academia de formação de pilotos comerciais em Ponte de Sor (Portalegre), disse hoje à agência Lusa fonte da empresa.

O investimento, segundo o diretor das academias da L3 CTS na Europa, Mário Spínola, surge na sequência da aquisição em outubro da escola de pilotos da G Air, instalada no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.

“A escola [G AIR] formava por ano cerca de 150 alunos mas, connosco, neste primeiro ano, esperamos duplicar o número de alunos, passando depois a intenção por chegar nos próximos dois anos aos 500 alunos por ano”, disse.

A antiga escola da G AIR contava com mais de 250 trabalhadores, situação que vai ser alterada com a introdução deste novo projeto de formação, estando prevista a criação de mais 150 postos de trabalho no espaço de um ano e meio.

A L3 CTS pertencente à empresa americana L3 Technologies e além de contar com a L3 European Airline Academy em Portugal (Ponte de Sor) possui também academias em Inglaterra, Estados Unidos da América, Nova Zelândia e Tailândia, sendo esta última academia mais vocacionada para o treino através de simuladores.

“Escolhemos agora Ponte de Sor porque tem potencial de crescimento e pelas qualidades que a escola já existente possui”, disse.

Mário Spínola explicou ainda que desde outubro [após a aquisição à G AIR] estão a desenvolver a sua atividade naquele espaço, tendo já acolhido novos formandos nesta fase.

O diretor das academias da L3 CTS na Europa escusou-se a revelar os valores de aquisição da escola à G AIR, mas adiantou que estão a ser investidos “mais de oito milhões de euros” neste projeto para “atingir” os objetivos que traçaram.

“Para conseguirmos atingir os nossos objetivos, e se olharmos a dois anos, vamos ter que ter recursos, e os recursos passam pela aquisição de mais aeronaves, para haver mais treino e formação, vamos ter que recrutar mais instrutores de voo e de teoria, vamos ter que recrutar mais pessoas para as instalações, preferencialmente da comunidade local”, sublinhou.

Mário Spínola recordou que Ponte de Sor possui um campus universitário [vocacionado para a aeronáutica] com mais de 200 camas, estando a L3 CTS a iniciar uma nova fase de ampliação desse espaço.

“Nós vamos agora avançar para uma nova fase de construção, que é o terceiro piso desse campus, com mais 106 camas”, disse.

Contactado pela Lusa, o presidente do município de Ponte de Sor, Hugo Hilário, congratulou-se com este investimento que está a ser desenvolvido, considerando que o mesmo vai “consolidar” o projeto que foi traçado para o aeródromo daquele concelho alentejano.

“Para nós é importantíssimo pelos postos de trabalho que cria e, principalmente, para a consolidação dos investimentos que temos feito até aqui no aeródromo”, sublinhou.