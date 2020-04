“Conforme já foi transmitido a todos os operadores do sistema petrolífero nacional durante o dia de ontem [20 de abril], para que melhor possam planear e ajustar o desenvolvimento das suas atividades, o surto pandémico provocou a redução da atividade económica com efeitos ao nível da diminuição do consumo de combustíveis em todo o território nacional, e adicional e correlativamente, teve implicações diretas na capacidade de armazenagem do país que, neste momento, preenchida a 90%, está praticamente esgotada”, indicou hoje a ENSE em comunicado.

Na segunda-feira, a Galp confirmou à agência Lusa que vai suspender a atividade na refinaria de Sines a partir de 04 de maio e durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento “dos produtos produzidos", e a atividade na unidade de combustíveis na refinaria de Matosinhos já está suspensa.

Na nota enviada hoje, assinada pelo presidente do Conselho de Administração da entidade, Filipe Rodrigues Meirinho, a entidade adiantou que “o efeito de saturação da referida capacidade de armazenagem, à semelhança do que acontece com os restantes Estados da UE [União Europeia] que, com Portugal, partilham capacidade de armazenagem, inviabiliza o recurso a armazenagem fora do território nacional”.

Assim, à data de hoje, “está integralmente garantido o abastecimento de combustíveis a todo o território nacional, sem exceção, pelo que o combustível não vai escassear nos postos de abastecimento, muitos menos nos postos REPA (Rede de Emergência de Postos de Abastecimento) que obedecem a um regime especialíssimo em caso de emergência energética”, indicou a entidade, no comunicado.